Глава Минобороны Британии уточнил свои слова про благодарность Украины

«Я говорил о необходимости того, чтобы Украина иногда признавала, что во многих странах и парламентах она не имеет такой же сильной поддержки, как в Соединенном Королевстве. Я говорил не столько о правительствах, сколько о гражданах и парламентариях по всему миру», — подчеркнул глава Минобороны Британии.