Раскрыта причину отсутствия точных условий по членству Украины в НАТО

На данный момент ни НАТО , ни Украине невыгодно называть четкие условия вступления страны в состав альянса. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передает ТАСС.

«Называть конкретные требования не в интересах альянса и Украины. Мы должны понимать, что Россия очень талантливо манипулирует такими темами. Мы не можем давать РФ повод никогда не заканчивать войну», — приводятся в материале ее слова.

Валтонен отметила, что был послан четкий посыл о том, что НАТО будет «рад Украине в качестве нового члена альянса» и сделает «все возможное, чтобы помочь ей на всех уровнях в выполнении требований к будущему членству в организации».