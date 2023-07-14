На Украине заявили об опасности технологий Илона Маска для украинских военных

Служба безопасности Украины заявила, что технологии Starlink Илона Маска подвергают украинских военных «повышенному риску» со стороны кибершпионов. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Компьютеры, расположенные за периметром защиты, в частности те, которые используют терминалы Starlink для доступа в Интернет, подвергаются повышенному риску», — предупредила Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA).

Ранее российский военный рассказал, что ВСУ используют переданную Илоном Маском систему Starlink для защиты беспилотников от противодронных средств. По его словам, система Starlink позволяет перестроить связь на другие частоты, вследствие чего противодронные средства могут не срабатывать на некоторые модели беспилотников.