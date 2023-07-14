Суд на Украине отправил под арест митрополита УПЦ Павла

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога $890 тыс.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что залог установлен на уровне 33 млн гривен (около $890 тыс.).

Ранее Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу новые обвинения, согласно которым ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.