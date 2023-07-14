«СТРАНА.ua»: суд на Украине отправил под арест митрополита УПЦ Павла
Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога $890 тыс.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что залог установлен на уровне 33 млн гривен (около $890 тыс.).
Ранее Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу новые обвинения, согласно которым ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Киев издевается и глумится над православием.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.