Экс-глава Минобороны Украины обратился к критикам ВСУ в США
Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что все американские критики действий ВСУ могут приехать и самостоятельно поучаствовать в боевых действиях. Об этом сообщает газета New York Times.
«Почему бы им не приехать и сделать всё самим», – ответил Загороднюк на вопрос о критиках из США.
Источник отмечает, что в последнее время несколько официальных лиц в США в частном порядке выразили своё разочарование из-за медленного темпа контрнаступления ВСУ. Кроме того, некоторые из них также недовольны тем, что украинские командиры не используют западные тактики ведения боевых действий, так как опасаются высоких потерь.
Ранее Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку.