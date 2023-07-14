Экс-глава Минобороны Украины обратился к критикам ВСУ в США

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что все американские критики действий ВСУ могут приехать и самостоятельно поучаствовать в боевых действиях. Об этом сообщает газета New York Times.

«Почему бы им не приехать и сделать всё самим», – ответил Загороднюк на вопрос о критиках из США.

Источник отмечает, что в последнее время несколько официальных лиц в США в частном порядке выразили своё разочарование из-за медленного темпа контрнаступления ВСУ. Кроме того, некоторые из них также недовольны тем, что украинские командиры не используют западные тактики ведения боевых действий, так как опасаются высоких потерь.