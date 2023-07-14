Кличко заявил, что не видел Зеленского с начала СВО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не видел президента Украины Владимира Зеленского с начала конфликта. Его слова приводит RT со ссылкой на украинские СМИ.

«Я президента с начала конфликта не видел. И руководителя офиса президента тоже», — сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что мэру Киева объявили выговор из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ в городе. Причиной стало то, что 1 июня его жители не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушной тревоги в связи с их непригодностью.