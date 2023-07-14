В Австрии восстановлено пострадавшее от вандалов советское захоронение
Австрийские власти восстановили барельеф памятника солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма, который подвергся акту вандализма в мае, сообщил посол России в Вене Дмитрий Любинский.
По его словам, во взаимодействии МВД Австрии и земельных властей Нижней Австрии последствия осквернения устранены, монументу возвращен первоначальный вид, передает ТАСС.
Напомним, в мае посольство сообщило, что неизвестные осквернили советское воинское захоронение в австрийском городе Эбенфурт, земля Нижняя Австрия. Тогда же посольство направило в МИД Австрии ноту протеста.