В Австрии восстановлено пострадавшее от вандалов советское захоронение

Австрийские власти восстановили барельеф памятника солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма, который подвергся акту вандализма в мае, сообщил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

По его словам, во взаимодействии МВД Австрии и земельных властей Нижней Австрии последствия осквернения устранены, монументу возвращен первоначальный вид, передает ТАСС.