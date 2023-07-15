Армянская АЭС подключили к энергосистеме страны после ремонтных работ

"15 июля 2023 года в 02:08 (01:08 мск) четвертый турбогенератор, затем в 04:30 (03:30 мск) третий турбогенератор энергоблока № 2 Армянской АЭС были подключены к единой энергосистеме Армении. В соответствии с "Программой планово-предупредительного ремонта - 2023" пуск энергоблока № 2 ААЭС был запланирован на 18 июля. Благодаря эффективной работе персонала его удалось выполнить примерно на четыре дня раньше предусмотренного срока", - говорится в сообщении.