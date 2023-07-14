Генштаб США обсудил запуск ракеты Северной Кореей с премьером Японии
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли обсудили недавний запуск Северной Кореей межконтинентальной ракеты. Об этом сообщает телеканал NHK.
«Позавчера Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Все более возрастает важность союза Японии и США. Мы хотели бы работать вместе для сохранения мира и стабильности в регионе», – заявил Кисида.
В свою очередь Милли подчеркнул возрастающую важность американо-японского союза.
«Мы хотим еще больше укрепить взаимодействие для осуществления принципа "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона"», – сказал он.
Помимо этого, Кисида и Милли обсудили ситуацию с Китаем и Россией, а также договорились развивать сотрудничество между странами в сторону того, чтобы у Японии была возможность нанесения ответных ударов в случае угрозы.
Ранее Северная Корея провела испытательный запуск межконтинентальной ракеты нового типа.