Генштаб США обсудил запуск ракеты Северной Кореей с премьером Японии

«Позавчера Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Все более возрастает важность союза Японии и США. Мы хотели бы работать вместе для сохранения мира и стабильности в регионе», – заявил Кисида.

«Мы хотим еще больше укрепить взаимодействие для осуществления принципа "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона"», – сказал он.

Помимо этого, Кисида и Милли обсудили ситуацию с Китаем и Россией, а также договорились развивать сотрудничество между странами в сторону того, чтобы у Японии была возможность нанесения ответных ударов в случае угрозы.