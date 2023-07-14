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Генштаб США обсудил запуск ракеты Северной Кореей с премьером Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли обсудили недавний запуск Северной Кореей межконтинентальной ракеты. Об этом сообщает телеканал NHK.

Генштаб США обсудил запуск ракеты Северной Кореей с премьером Японии
© globallookpress.com

«Позавчера Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Все более возрастает важность союза Японии и США. Мы хотели бы работать вместе для сохранения мира и стабильности в регионе», – заявил Кисида.

В свою очередь Милли подчеркнул возрастающую важность американо-японского союза.

«Мы хотим еще больше укрепить взаимодействие для осуществления принципа "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона"», – сказал он.

Помимо этого, Кисида и Милли обсудили ситуацию с Китаем и Россией, а также договорились развивать сотрудничество между странами в сторону того, чтобы у Японии была возможность нанесения ответных ударов в случае угрозы.

Ранее Северная Корея провела испытательный запуск межконтинентальной ракеты нового типа.

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