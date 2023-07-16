В Сумах на северо-востоке Украины произошло два взрыва

Два взрыва произошло в украинском городе Сумы на северо-востоке страны, сообщает издание «Общественное. Новости».

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Сейчас в Сумской области действует воздушная тревога, она продолжается уже почти полчаса.

В ночь на 16 июля украинские средства массовой информации сообщали о нескольких взрывах в Харькове.

До этого в подконтрольном Украине городе Запорожье сообщили о взрывах.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.