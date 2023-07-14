Блинкен рассказал об «откровенном» разговоре с Ван И

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Джакарте между ним и главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И произошёл «откровенный и конструктивный» разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Блинкен сделал во время пресс-конференции в столице Индонезии, куда госсекретарь ранее прибыл с визитом.

«Накануне мы с директором Ван И провели откровенные и конструктивные дискуссии по ряду двухсторонних, глобальных и региональных вопросов», – рассказал он.

Блинкен также добавил, что во время этих переговоров была поднята тема ситуации в Тайваньском проливе, а также конфликт на Украине. Госсекретарь подчеркнул, что, несмотря на некоторые разногласия, США готовы совместно работать с Китаем над разрешением мировых проблем.