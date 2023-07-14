В Белоруссии приговоренный к 10 годам тюрьмы нобелевский лауреат отправлен на деревообработку

Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, получивший 10 лет колонии усиленного режима по решению Белорусского суда, работает в колонии на деревообработке. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» в своем Telegram-канале со ссылкой на жену правозащитника Наталью Пинчук.

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«По письмам настроение Алеся нельзя назвать оптимистичным, хотя, может, я так воспринимаю», — призналась женщина.

По ее словам, супруг пытается создать видимость, будто у него все нормально. Но она понимает, что в нынешних условиях заключения это вряд ли возможно.

Пинчук напомнила, что бывшие заключенные еще до 2020 года свидетельствовали, что в колонии №9 очень жесткие условия, там стравливают политических заключенных с теми, кто осужден за криминал. Жена правозащитника не исключила избиение в душевых.

«В основном в письмах он вспоминает, как жили раньше и ситуации из свободной жизни», — резюмировала Пинчук.

В марте Беляцкого признали виновным в контрабанде. По версии следствия, получал незаконные доходы от работы правозащитного центра «Весна», руководителем которого является.