В Европе поспорили из-за замороженных активов России

Дискуссия вокруг использования замороженных активов России вызвала споры между Еврокомиссией и Европейским Центральным банком (ЕЦБ), сообщает со ссылкой на осведомленные источники агентство Bloomberg.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард предупредила, что сбор налога на сверхприбыль использования заблокированных активов может подорвать доверие к евро как мировой валюте и пошатнуть финансовую стабильность региона. В таком случае возникают намного большие риски, чем «несколько миллиардов евро». Поэтому такое решение нельзя принять без поддержки стран «Большой семерки» (G7), заявила она.

Тем не менее в Еврокомиссии собираются предложить разработанную инициативу до конца лета 2023 года. Представители Франции предлагают провести процесс в два этапа: сперва заморозить полученную сверхприбыль, а потом юридически обосновать ее использование.

В июне власти Евросоюза признали, что не могут легально конфисковать замороженные активы России. Вместо этого блок придумал альтернативный способ передать прибыль от российских средств для восстановления Украины. Лидеры стран Евросоюза предложили ввести налог на непредвиденную прибыль, полученную от заблокированных ценных бумаг российского ЦБ. Также они намерены обязать компании, получающие крупную прибыль от активов в России, переводить значительную сумму Евросоюзу, а после — Киеву.