Сестра лидера КНДР заявила, что СБ ООН будет нести ответственность в случае войны в Корее
Ответственность за развязывание ядерной войны на Корейском полуострове будет нести Совет безопасности ООН, заявила замглавы отдела Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.
В своём заявлении она осудила заседание СБ ООН, посвящённое пуску межконтинентальной баллистической ракеты корейской стороной. Она отметила, что это «правомерное» проявление самообороны в ответ на враждебную политику США.
«Если на Корейском полуострове разразится нежелательная, беспрецедентная ядерная война, ответственность за неё будет нести СБ ООН, который упорно трудился над тем, чтобы категорически удержать КНДР от осуществления своего законного права на самооборону, находясь на стороне США», — говорится на сайте Центральное телеграфное агентства Кореи.
Ранее помощник генсека ООН Халед Хиари заявила, что в ходе недавнего пуска КНДР межконтинентальная баллистическая ракета упала в море в исключительной экономической зоне России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже опровергла это заявление.