Сестра лидера КНДР заявила, что СБ ООН будет нести ответственность в случае войны в Корее

«Если на Корейском полуострове разразится нежелательная, беспрецедентная ядерная война, ответственность за неё будет нести СБ ООН, который упорно трудился над тем, чтобы категорически удержать КНДР от осуществления своего законного права на самооборону, находясь на стороне США», — говорится на сайте Центральное телеграфное агентства Кореи.