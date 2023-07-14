Британские врачи предупредили, что Лондону грозит массовая вспышка кори

Десятки тысяч случаев заболевания корью могут быть зафиксированы в Лондоне в том случае, если британские власти не проведут эффективную кампанию по вакцинации населения. Об этом в пятницу сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

По его данным, в период с 1 января по 30 июня в Великобритании было обнаружено 128 случаев заболевания корью, две трети которых приходятся на Лондон. При этом за весь 2022 год в стране было выявлено лишь 54 случая заболевания. UKHSA считает незначительным риск эпидемии кори по всему королевству, однако в Лондоне из-за низких показателей вакцинации вспышка может привести к тому, что корью заболеют от 40 тыс. до 160 тыс. человек.

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В ведомстве уточнили, что прежде всего в группе риска находятся жители Великобритании в возрасте от 19 до 25 лет, которые не прошли вакцинацию в детстве.

"Риск [возникновения вспышки] в Лондоне существует в первую очередь из-за низких показателей вакцинации на протяжении нескольких лет. Ситуация усугубилась в результате пандемии COVID-19, особенно в нескольких районах и среди некоторых [возрастных] групп, где количество людей, получивших первую дозу вакцины от кори в двухлетнем возрасте, составляет всего 69,5%", - говорится в заявлении UKHSA.

"Корь распространяется очень легко, но ее можно предотвратить. Чтобы помощь защитить самих себя, свои семьи и свое окружение, необходимо убедиться, что мы получили две дозы вакцины от кори", - указала консультант-эпидемиолог UKHSA Ванесса Салиба.

В ведомстве добавили, что в Англии примерно 85% детей к пятилетнему возрасту получают две дозы вакцины от кори. Отмечается, что на момент похода в первый класс школы около 10% детей остаются незащищенными от кори, при чем в Лондоне этот показатель составляет примерно 20%.