Эрдоган заявил о согласии Путина на продление зерновой сделки

Президент России Владимир Путин согласился на продление зерновой сделки. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .

«Путин согласился на продление сделки по зерну Черного моря», — заявил Эрдоган. Его слова передает французское издание AFP.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла сообщил, что российский лидер и сотрудники его администрации дополнительно проработают вопрос продления или приостановки зерновой сделки в течение нескольких дней.