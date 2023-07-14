Эрдоган заявил о согласии Путина на продление зерновой сделки
Президент России Владимир Путин согласился на продление зерновой сделки. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Путин согласился на продление сделки по зерну Черного моря», — заявил Эрдоган. Его слова передает французское издание AFP.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла сообщил, что российский лидер и сотрудники его администрации дополнительно проработают вопрос продления или приостановки зерновой сделки в течение нескольких дней.