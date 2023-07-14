Италия заявила о семи предположительно украденных предметах старины в экспозиции Лувра

Италия просит Лувр вернуть ей семь предметов старины, которые, вероятно, были разграблены до их приобретения, сообщила в пятницу AFP администрация парижского музея. Пресс-секретарь Лувра пояснила, что список похищенных предметов был передан в феврале министром культуры Дженнаро Санджулиано, который приехал, чтобы подготовить выставку "Неаполь в Париже: Лувр приглашает музей Каподимонте". Этот список не является публичным.

Ранее газета Le Monde сообщила, что "расследование все еще продолжается", чтобы точно определить цепочку передвижения раритетов. Согласно этой информации, расследование может привести осенью к "историческому соглашению между Францией и Италией", позволяющему вернуть эти работы на Апеннинский полуостров.

"Я считаю, что произведения сомнительного происхождения - это пятно в коллекции Лувра. Мы должны предположить и изучить это со строгостью и ясностью", - сказала в интервью газете президент музея Лоуренс де Карс.

По заявке отдела греческих, этрусских и римских древностей музея, эти произведения были приобретены Лувром в период с 1982 по 1995 год. Их объединяет то, что они прошли через руки итальянских арт-дилеров, осужденных или подозреваемых в торговле древностями, в частности, работами Джакомо Медичи, Джанфранко Бекчина и Эдоардо Альмаджиа.