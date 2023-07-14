В США побили антирекорд по числу массовых убийств за полгода
Новый антирекорд по числу массовых убийств за полгода был установлен в США. Как сообщает агентство Associated Press, в период с 1 января по 30 июня текущего года произошло 28 подобных происшествий, в результате которых погибло не менее 140 человек.
При этом указывается, что предыдущий антирекорд был установлен во второй половине 2022 года, когда произошло 27 массовых убийств. При этом прошедший период в AP назвали самым смертоносным полугодием как минимум с 2006 года.
"Никогда не думаешь, что твоя семья может стать частью подобной статистики", - заявил агентству республиканец Брент Лезервуд, трое детей которого находились 27 марта в частной христианской школе в городе Нэшвилл, когда бывший ученик убил троих детей и троих взрослых.