Сербия остановила экспорт вооружений на 30 дней

Правительство Сербии по предложению президента страны Александра Вучича приняло решение о приостановке экспорта оружия и военной техники, произведенных предприятиями сербского оборонно-промышленного комплекса, на 30 дней в целях обеспечения собственной безопасности. Об этом в пятницу в эфире местного телеканала Informer TV сообщил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Он отметил, что вся продукция сербских оборонных предприятий будет направлена на удовлетворение потребностей ВС Сербии.

«Этим мы дополнительно укрепим наши оборонные возможности. Это не означает, что мы готовимся к войне, но мы хорошо оцениваем существующие риски в сфере безопасности и стоящие перед нами вызовы и руководствуемся этим», — заявил глава сербского оборонного ведомства

По его словам, мораторий на экспорт может быть продлен в зависимости от дальнейшего развития ситуации.