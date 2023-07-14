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Сербия остановила экспорт вооружений на 30 дней

Правительство Сербии по предложению президента страны Александра Вучича приняло решение о приостановке экспорта оружия и военной техники, произведенных предприятиями сербского оборонно-промышленного комплекса, на 30 дней в целях обеспечения собственной безопасности. Об этом в пятницу в эфире местного телеканала Informer TV сообщил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Сербия остановила экспорт вооружений на 30 дней
© РИА Новости

Он отметил, что вся продукция сербских оборонных предприятий будет направлена на удовлетворение потребностей ВС Сербии.

«Этим мы дополнительно укрепим наши оборонные возможности. Это не означает, что мы готовимся к войне, но мы хорошо оцениваем существующие риски в сфере безопасности и стоящие перед нами вызовы и руководствуемся этим», — заявил глава сербского оборонного ведомства

По его словам, мораторий на экспорт может быть продлен в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

Ранее принятие соответствующего решения анонсировал сербский лидер Александр Вучич. По его словам, эскалация ситуации в Косове и Метохии ставит под угрозу жизненно важные интересы страны, и все должно быть готово на случай возможной агрессии против Сербии. Он также подчеркнул, что Белград не готовится к войне и сделал все для деэскалации конфликта.