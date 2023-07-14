Маск рассказал о подготовке к бою с Цукербергом

Известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о технике, которую собирается использовать при подготовке к бою. Маск не стал уточнять, о каком бое идёт речь. Но ранее он заявлял, что намерен сразиться с другим бизнесменом, Марком Цукербергом.

«Для подготовки к бою я буду использовать технику знаменитого инспектора Клузо (персонаж из серии комедийных фильмов о «розовой пантере» – большом бриллианте. – Прим. «Чемпионата»). И ещё из One-Punch Man (японский аниме-сериал. — Прим. «Чемпионата»), — написал Маск.

Возможный бой между американскими миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом станет выражением растущего конфликта деловых интересов двух бизнесменов, который усугубился после покупки Маском компании Twitter. К такому выводу в пятницу пришла газета The Wall Street Journal.

Как утверждает издание, даже если два магната никогда не сойдутся на ринге, последняя стычка между ними, а также дискуссия о том, решатся ли они действительно выйти на бой, демонстрируют растущее соперничество между предпринимателями. При этом отмечается, что невозможно предсказать, станет ли битва Meta (признана в РФ экстремистской) против Twitter в один ряд с культовыми противостояниями брендов прошлого века, такими как Ford против Chevrolet или Pepsi против Coca-Cola.

The Wall Street Journal подчеркивает, что закулисная вражда Маска и Цукерберга длится годами. В частной обстановке они якобы неоднократно жаловались друг на друга, утверждают близкие к бизнесменам источники. Маск, который долгое время испытывал финансовую нужду, злился на Цукерберга, заработавшего большое состояние на программном обеспечении, в то время как ему приходилось "корпеть над электромобилями и ракетами". Цукерберг, в свою очередь, завидовал публичному признанию Маска как новатора.

Предприниматели расходятся во взглядах на многие актуальные темы, в том числе - на искусственный интеллект. Глава Meta заявлял, что воспринимает ИИ оптимистично и не понимает скептиков, прогнозирующих связанные с ним апокалиптические сценарии. Маск парировал твитом о том, что понимание Цукербергом этой темы очень ограничено.

Ранее в четверг Цукерберг принял приглашение Маска выяснить отношения в поединке без правил. Он вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент Twitter, которым владеет Маск. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время, президент Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship, UFC) Дана Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.

О намерении Meta запустить приложение - аналог Twitter The Wall Street Journal сообщила 8 июня. Проект под кодовым названием Project 92 был представлен как "ответ Meta Twitter" на общем собрании сотрудников корпорации.

Стало известно, что Илон Маск и Марк Цукерберг начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице президента UFC. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно информации издания, подготовка и планирование начались практически сразу. Уже на следующий день после публикации первых твитов о бое Цукерберг, один из основателей техгиганта Meta (компания признана экстремистской и запрещена в России), связался с Дэйной Уайтом, президентом Ultimate Fighting Championship (UFC), крупнейшей в мире организации ММА.

Цукерберг попросил Уайта узнать у Илона Маска, владельца Tesla, Twitter и SpaceX, всерьез ли он говорил о готовности выйти на ринг. Маск подтвердил Уайту свое участие, а тот передал информацию об этом Цукербергу. С тех пор Уайт взял на себя роль переговорщика и сообщил журналистам, что общается с миллиардерами по телефону почти ежедневно, иногда до поздней ночи.

Хотя детали предстоящего боя пока не оговорены, планирование мероприятия постепенно выходит на новый уровень. Уайт рассказал, что бой будет показательным и состоится за пределами юрисдикции UFC, при этом он лично будет вовлечен в его организацию. Участники согласились, что их схватка будет включать в себя элемент благотворительности. Скорее всего, поединок проведут в Лас-Вегасе.

Одна из проблем заключается в том, что Цукерберг и Маск находятся в разных весовых категориях, и у них разная физическая подготовка. В то время как Цукерберг последние несколько лет активно занимался боевыми искусствами и улучшал физическую форму, Маск известен тем, что почти не занимается спортом. Кроме того, Маск на 13 лет старше и весит по меньшей мере на 30 килограммов больше Цукерберга.

Илон Маск и Марк Цукерберг "чертовски серьезно" настроены на бой друг против друга по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом в четверг порталу TMZ сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship, UFC) Дана Уайт.

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"Вчера вечером я поговорил с Марком и Илоном, и они оба настроены абсолютно, чертовски серьезно", - сказал Уайт.

Он считает, что оба способны проявить себя в бою, поскольку Цукерберг занимается джиу-джитсу, а Маск практиковал боевые искусства и "участвовал во множестве драк, пока рос в ЮАР".

Уайт заявил, что плата за онлайн-просмотр битвы миллиардеров составит $100, в то время как обычные бои чемпионата можно посмотреть за $80. Он не уточнил, сколько будет стоить билет на арену, но TMZ предполагает, что цена будет очень высокой. Президент UFC ожидает, что бой Маска и Цукерберга станет самым просматриваемым в истории и соберет колоссальную сумму в сотни миллионов долларов, которая пойдет на благотворительность.

Миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск принял предложение легенды Ultimate Fighting Championship (UFC) Жоржа Сен-Пьера подготовить его к поединку в клетке с главой Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом. Об этом сообщает Business Insider.

«Я ваш большой поклонник, и для меня было бы огромной честью помочь и стать вашим партнером по тренировкам перед вызовом против Цукерберга», — обратился легенда UFC к Маску.

Бизнесмен согласился подготовиться к бою вместе с Сен-Пьером.

Сен-Пьер — бывший профессиональный боец смешанных единоборств, считается одним из величайших представителей этого вида спорта. Сен-Пьер был чемпионом UFC в двух дивизионах, завоевав титулы в полусреднем и среднем весе.

Глава IT-корпорации Meta Марк Цукерберг перед возможным боем с Илоном Маском нанял для тренировок двух чемпионов UFC. Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на пост Цукерберга в Instagram.

Цукерберг опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует перед камерой с новозеландским кикбоксером Исраэлем Адесаньей и австралийским бойцом смешанного стиля Александром Волкановски.

Газета.Ru

"Для меня большая честь тренироваться с вами, парни!" – прокомментировал фотографию Марк Цукерберг.

TMZ пишет, что глава IT-корпорации на снимке выглядит "чертовски хорошо". Журналисты отметили хорошее телосложение 39-летнего мужчины и, в частности, обратили внимание на его "большие грудные мышцы", а также накачанные руки и пресс. По данным TMZ, Адесанья и Волкановски прилетели в резиденцию Цукерберга в Северной Калифорнии сразу после шоукейса UFC 290, который прошел в субботу в Лас-Вегасе.

"Никакой фальши с Марком. Это серьезное дело!" – прокомментировал фотографию в профиле Цукерберга боец Адесанья.

Спортивный директор лиги "Наше Дело" Армен Гулян заявил, что не верит в то, что основатель Tesla Илон Маск и глава Meta Марк Цукерберг проведут поединок, передает "РБ Спорт".

"Скептически отношусь к возможности этого боя. Но блогеры в США собирают больше платных трансляций, чем турниры UFC. Давайте будем честны, спорт — это прекрасно", - сказал Гулян.

Психолог Александра Метальникова рассказала, какую роль играет американский бизнесмен Илон Маск в политической деятельности Соединенных Штатов. По словам эксперта, предприниматель очень тесно связан с военно-промышленным комплексом своей страны.

— Он — так называемая ширма, которой необходимо создавать видимость бурной деятельности, чтобы привлечь внимание к себе и к разработкам и отвлечь людей от реально имеющихся проблем, — пояснила специалист.

Текущее положение основателя Space X, скорее всего, не радует самого Маска, поскольку он рационально мыслящий человек. А его выходки в обществе и запланированный поединок с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом объясняются «капканом», в котором оказался миллиардер, пояснила психолог.

— Он так ведет себя не только из-за своей эпатажности. Ему необходимо навести суету и создать шум из ничего, чтобы сработал отвлекающий маневр. Однако ему самому, скорее всего, очень не нравится та позиция, которую он занимает, — цитирует Метальникову портал «Подмосковье сегодня».

Экс чемпионка UFC, американка Холли Холм в интервью «Матч ТВ» назвала потенциального победителя в бою двух богатейших людей мира — бизнесменов Илона Маска и Марка Цукерберга.

Говоря о возможном поединке по правилам ММА, известные американские предприниматели обмениваются репликами в социальных сетях. Ранее о желании помочь Цукербергу и Маску провести бой высказывался президент UFC Дэйна Уайт. Холм во время разговора с «Матч ТВ» назвала своего фаворита.

— В США обсуждают бой Марка Цукерберга и Илона Маска. Верите ли вы, что этот бой состоится, и кого бы вы назвали фаворитом?

— Сложно сказать. Марк занимается бразильским джиу джитсу уже некоторое время, но мы никогда не видели даже его тренировок, только сейчас просачивается информация. Думаю, Илон покажет большую силу, а Марк — ловкость.

— И кто, по вашей версии, победит, если они подерутся?

— Илон, но это просто предположение. — сказала Холм.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал гендиректора Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга куколдом и предложил ему помериться членами. Соответствующее заявление миллиардер сделал в своем личном Twitter-аккаунте.

Все началось со скриншота переписки между Цукербергом и аккаунтом сети ресторанов Wendy's в Threads, в которой главе Meta предложили слетать в космос, чтобы позлить конкурента. Илон Маск прокомментировал эту публикацию, назвав Цукерберга куколдом — человеком, получающим удовольствие от наблюдения за сексом его партнера с кем-то другим. Затем он предложил ему «помериться членами».

«Я предлагаю соревнование — у кого длиннее член», — заявил Маск.