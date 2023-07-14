Эрдоган рассказал о подготовке визита Путина в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готовится к визиту главы России Владимира Путина в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала A Haber.
Во время встречи с журналистами 14 июля Эрдоган также заявил, что у него и Путина «общие позиции» по зерновой сделке.
Турецкий президент отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил Путину письмо.
«Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре», - заключил Эрдоган.
15 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Турцию по приглашению Эрдогана, но конкретные сроки визита еще не обсуждались.
10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата визита Путина в Турцию пока неизвестна.