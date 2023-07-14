Эрдоган рассказал о подготовке визита Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готовится к визиту главы России Владимира Путина в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала A Haber.

Во время встречи с журналистами 14 июля Эрдоган также заявил, что у него и Путина «общие позиции» по зерновой сделке.

Турецкий президент отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил Путину письмо.

«Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре», - заключил Эрдоган.

15 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Турцию по приглашению Эрдогана, но конкретные сроки визита еще не обсуждались.