Демонстранты в Карабахе установили палаточный лагерь у базы миротворцев РФ

Участники митинга в Степанакерте, который начался утром в пятницу, прошли колонной к базе российских миротворческих сил и установили у нее палаточный лагерь. Демонстранты призывают остановить блокаду Арцаха и предотвратить гуманитарную катастрофу, сообщает агентство Арменпресс.

Перед участниками акции выступил госминистр Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. - прим. ТАСС), который заявил, что жители вынуждены нести "самые тяжелые последствия" блокады из-за невыполнения трехстороннего заявления Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года.

После встречи с российскими военными некоторые участники митинга останутся в палатках возле базы миротворцев, а остальные вернутся на площадь Возрождения Степанакерта, где продолжится митинг. Количество участников митинга агентством не уточняется.

12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, которые представились экологами, перекрыла Лачинский коридор (по нему проходит единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах), где временно размещен российский миротворческий контингент. В Баку заявляли, что целью акции протеста не является блокирование какой-либо дороги, а транспортные средства гражданского назначения могут свободно передвигаться в обоих направлениях.