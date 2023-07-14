Канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о будущем Швеции в НАТО, оговорился и перепутал ее с Украиной, вызвав смех у журналистов. Видеозапись выступления немецкого политика опубликована в Telegram-канале «Известий».

«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО», - заявил он сегодня на пресс-конференции в Берлине.

Оговорка Шольца вызвала смех в зале. Сам он тоже засмеялся и поспешил исправиться.

После начала спецоперации на Украине Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО. Против вступления скандинавских стран в альянс выступила Турция. В результате переговоров стороны уладили спорные вопросы, и Швеция и Финляндия получили приглашение в альянс.

21 января 2023 года у турецкого посольства в Стокгольме прошла согласованная с властями Швеции акция протеста — ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран. После чего власти Турции заявили, что шведам не стоит ждать от Анкары «какой-либо благосклонности». В результате Финляндия вступила в НАТО одна.