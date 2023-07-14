Молдавский оппозиционер Шор назвал причину кризиса в стране

Экономический кризис в Молдавии начался из-за того, что руководство страны испортило отношения с Россией. Об этом рассказал оппозиционный молдавский политик Илан Шор в своем Telegram -канале.

«Все это произошло потому, что именно Европа заставила Майю Санду поругаться с Россией, и результатом этого стали те тарифы, которые сегодня вынуждены платить граждане Молдовы», — написал Шор.

Последствиями политики Партии действия и солидарности (ПДС) он назвал завышенные тарифы на газ и электроэнергию, а также максимальную бедность населения республики. По его словам, за время правления ПДС уровень бедности вырос в несколько раз.