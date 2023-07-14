На Украине ликвидирован канал поставок кокаина из Латинской Америки

Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о ликвидации в стране канала поставок кокаина из Латинской Америки, в частности из Эквадора.

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«Задержан бывший правоохранитель на сбыте более 3 килограммов наркотика», — указано в сообщении ГБР.

По данным ведомства, задержанный являлся членом организованной преступной группировки, которая переправляла наркотик из Латинской Америки через европейские страны на Украину. В группировку также входили должностные лица таможенных органов и граждане ряд стран Европейского союза.

Наркотики продавались оптом от 1 кг стоимостью $45 тыс. на территории разных областей Украины. До начала российской специальной военной операции запрещенные вещества завозились в страну через порт Одессы, но потом злоумышленники организовали новый путь их поставок через сухопутную границу с Польшей во Львовской области, рассказали в Госбюро.

7 июля министерство здравоохранения Украины поддержало легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны), за которую выступал президент Владимир Зеленский.