Опрос: только один из десяти американцев высоко оценивает демократию в США

Только один из десяти взрослых американцев высоко оценивает то, как демократия работает в США и насколько хорошо она представляет интересы большинства жителей страны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственное исследование общественного мнения.

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В целом около половины населения - 49 процентов - считают, что демократия в США работает не очень хорошо, по сравнению с десятью процентами, которые говорят, что она работает очень хорошо, и 40 процентами, выбравшими вариант «частично хорошо».

Около половины респондентов заявили, что обе политические партии США плохо справляются с отстаиванием демократии, в том числе 47 процентов сказали это о демократах, 56 процентов - о республиканцах.

Большинство респондентов заявили, что законы и политика США плохо отражают то, чего хочет большинство американцев в разных сферах, - от экономики и государственных расходов до политики в отношении оружия, иммиграции и абортов. Опрос показал: 53 процента американцев считают, что Конгресс плохо справляется с отстаиванием демократических ценностей. Лишь 16 процентов позитивно оценили работу Конгресса по этому направлению.

Как отмечает Associated Press, результаты опроса иллюстрируют широко распространенное политическое отчуждение в то время, когда «поляризованная страна, хромая, выходит из пандемии и переходит к восстановлению, преследуемому инфляцией и опасениями рецессии».