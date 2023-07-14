Экоактивисты в масках с лицами Шольца блокировали дороги в Германии

Радикальные экоактивисты из движения Letzte Generation в масках с лицами канцлера Олафа Шольца и главы Минэкономики Роберта Хабека блокировали дороги минимум в девяти городах Германии. Об этом со ссылкой на портал Tagesschau пишет ТАСС.

Акции протеста прошли в Дрездене, Мюнхене, Брауншвейге, Фрайбурге, Ульме, Нюрнберге, Потсдаме и в столице страны – Берлине.

В частности, несколько человек приклеили себя к асфальту на кольцевой развязке вокруг Колонны Победы в Берлине, в результате чего было перекрыто движение в направлении Бранденбургских ворот. Участники акции с масками в виде лиц Олафа Шольца и главы Минэкономики Роберта Хабека держали в руках плакаты «Мы нарушаем закон».

Также экоактивисты блокировали взлетно-посадочные полосы в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа. Всего запланированы 36 сидячих блокад в 26 городах Германии для выражения «протеста против нарушений закона о защите климата», которое якобы совершают власти.