Экоактивисты в масках с лицами Шольца блокировали дороги в Германии
Радикальные экоактивисты из движения Letzte Generation в масках с лицами канцлера Олафа Шольца и главы Минэкономики Роберта Хабека блокировали дороги минимум в девяти городах Германии. Об этом со ссылкой на портал Tagesschau пишет ТАСС.
Акции протеста прошли в Дрездене, Мюнхене, Брауншвейге, Фрайбурге, Ульме, Нюрнберге, Потсдаме и в столице страны – Берлине.
В частности, несколько человек приклеили себя к асфальту на кольцевой развязке вокруг Колонны Победы в Берлине, в результате чего было перекрыто движение в направлении Бранденбургских ворот. Участники акции с масками в виде лиц Олафа Шольца и главы Минэкономики Роберта Хабека держали в руках плакаты «Мы нарушаем закон».
Также экоактивисты блокировали взлетно-посадочные полосы в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа. Всего запланированы 36 сидячих блокад в 26 городах Германии для выражения «протеста против нарушений закона о защите климата», которое якобы совершают власти.
Ранее основной акционер немецкого автогиганта BMW Штефан Квандт раскритиковал энергетическую политику правительства ФРГ. По мнению предпринимателя, правительству не удалось реализовать амбициозные цели по защите климата. И, если власти не смогут найти баланс между усилиями по защите окружающей среды и распределением налогового бремени для граждан, то общественный порядок может оказаться под угрозой, уверен он.