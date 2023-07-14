Три министра из правительства Молдавии ушли в отставку

В Молдавии три министра ушли в отставку. Их заявления приняла президент республики Майя Санду, сообщает администрация главы государства.

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«Утверждаются заявления об отставке, которые подали министр внутренних дел Анна Ревенко, министр образования Анатолий Топалэ и министр инфраструктуры Лилия Дабижа», — говорится в сообщении.

Ранее Ревенко сообщила, что добровольно подала в отставку из-за инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева. Она также сообщила о аналогичных заявлениях двух других министров республики.