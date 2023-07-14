В Грузии прокомментировали возможные риски возобновления авиасообщения с РФ

Возобновление авиасообщения с Россией не приведет к увеличению числа въезжающих в ЕС россиян. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, чьи слова приводит «Sputnik Ближнее зарубежье».

Лидер правящей партии Грузии напомнил, что из России «в день совершается около 100 прямых рейсов в Турцию, около 25 в Азербайджан и около 25 в Армению», а в Грузию всего пять рейсов в день.

«Какие риски?» - поинтересовался он.

При этом, отвечая тем, кто боится, что после открытия авиасообщения россияне смогут попасть в ЕС через Грузию, он подчеркнул, что для въезда в европейские страны в любом случае нужны визы.

«Гражданину России нужна виза для въезда в ЕС, и, если они не хотят, чтобы российские граждане были в ЕС, пусть не дают им визы», - заметил Ираклий Кобахидзе.

В мае президент РФ Владимир Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Обе страны возобновили авиасообщение. После чего официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано предупредил, что решение Грузии возобновить полеты «вызывает опасения за ее европейский путь». А грузинская оппозиция встретила протестами первый рейс из Москвы в Тбилиси.