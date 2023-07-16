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В Польше прокомментировали итоги саммита НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский получил урок политического реализма на саммите НАТО в Вильнюсе, пишет обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа.

В Польше прокомментировали итоги саммита НАТО в Вильнюсе
© Газета.Ru

По мнению Хработы, страны-члены альянса продемонстрировали Зеленскому свою незаинтересованность в членстве Украины в НАТО.

Обозреватель подчеркнул, что Зеленский «получил по носу» от президента США Джо Байдена, когда последний заявил, что альянс не желает принимать в свои ряды страну, на территории которой конфликт.

«Не выполнено самое главное требование Киева – декларация о приглашении вступить в НАТО», — резюмировал Хработа.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал принять Украину в НАТО без каких-либо условий.

Названы главные итоги саммита НАТО для Украины

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил отправить Джонсона в психлечебницу после слов о приеме Украины в НАТО.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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