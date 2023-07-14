Зеленский высказался об угрозе вторжения со стороны Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угроза вторжения со стороны Белоруссии отсутствует. Об этом он написал в своем Telegram -канале.

Ранее командующий украинскими Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Наев заявил, что позиции армии около границы с Белоруссией будут усилены. Он уточнил, что планируется установка инженерных заграждений. Кроме того, подразделения ВСУ, которые выполняют задачи вдоль государственной границы, усилят вооружением и техникой.