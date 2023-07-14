Жену Карла III лишат государственного денежного довольствия

Королева Камилла, супруга короля Карла III, не будет получать денежное довольствие от британского правительства. Об этом сообщает Daily Mirror.
Национальное аудиторское управление опубликовало постановление, согласно которому Камилла «не будет получать отдельное ежегодное денежное довольствие, а мероприятия с ее участием будут спонсироваться средствами Государственного гранта». Такое решение связано с тем, что Цивильный лист и несколько финансовых грантов от правительства, из которых расходовались средства на нужды королевской семьи, теперь заменены Государственным грантом.
Государственное довольствие получал предшественник Камиллы — принц Филипп. Супругу Елизаветы II полагалась ежегодная выплата за официальные королевские обязанности. Он получал довольствие в размере 359 тысяч фунтов стерлингов (42,5 миллиона рублей).
Государственный грант, из которого будет осуществляться финансирование мероприятий с Камиллой, основан на проценте от прибыли королевских поместий.
Карла III короновали на царство 6 мая 2023 года. Королева Камилла также получила королевские регалии и корону королевы Марии, изготовленную в 1911 году по случаю коронации короля Георга V и его супруги Марии Текской.
Ранее королева Камилла была замечена в белом платье в королевской ложе на Уимблдоне.