Жену Карла III лишат государственного денежного довольствия

Королева Камилла, супруга короля Карла III, не будет получать денежное довольствие от британского правительства. Об этом сообщает Daily Mirror.

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Национальное аудиторское управление опубликовало постановление, согласно которому Камилла «не будет получать отдельное ежегодное денежное довольствие, а мероприятия с ее участием будут спонсироваться средствами Государственного гранта». Такое решение связано с тем, что Цивильный лист и несколько финансовых грантов от правительства, из которых расходовались средства на нужды королевской семьи, теперь заменены Государственным грантом.

Государственное довольствие получал предшественник Камиллы — принц Филипп. Супругу Елизаветы II полагалась ежегодная выплата за официальные королевские обязанности. Он получал довольствие в размере 359 тысяч фунтов стерлингов (42,5 миллиона рублей).

Государственный грант, из которого будет осуществляться финансирование мероприятий с Камиллой, основан на проценте от прибыли королевских поместий.

Карла III короновали на царство 6 мая 2023 года. Королева Камилла также получила королевские регалии и корону королевы Марии, изготовленную в 1911 году по случаю коронации короля Георга V и его супруги Марии Текской.