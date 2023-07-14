Президента Франции Эммануэля Макрона освистали во время парада в Париже, посвященного к празднованию Дня взятия Бастилии. Об этом пишет издание Huffpost.

По данным издания, недовольство в адрес главы государства выразили представители движения «желтые жилеты». Во время прохождения по Елисейским полям военного парада, они освистали проезжающий кортеж президента.

После парада протестующие продолжили выражать свое недовольство на улицах неподалеку от Елисейских Полей. В результате у «желтых жилетов» произошли стычки с полицией.