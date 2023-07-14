Макрона освистали во время празднования Дня взятия Бастилии
Президента Франции Эммануэля Макрона освистали во время парада в Париже, посвященного к празднованию Дня взятия Бастилии. Об этом пишет издание Huffpost.
По данным издания, недовольство в адрес главы государства выразили представители движения «желтые жилеты». Во время прохождения по Елисейским полям военного парада, они освистали проезжающий кортеж президента.
После парада протестующие продолжили выражать свое недовольство на улицах неподалеку от Елисейских Полей. В результате у «желтых жилетов» произошли стычки с полицией.
Напомним, в апреле Макрона освистали во время поездки на восток Франции. Находясь в Эльзасе, он отправился общаться с жителями коммуны Селеста. Во время его речи раздался свист и крики «Фу!». Президент ответил, что «не впервые слышит, как люди жалуются на него», добавив, что «видал и похуже».