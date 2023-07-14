На Украине приняли закон о переносе Рождества

Верховная рада Украины приняла закон о переносе Рождества с 7 января на 24 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.

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Законопроект на рассмотрение рады внес президент Украины Владимир Зеленский 28 июня. Документ также предполагает перенос Дня украинской государственности с 28 на 15 июля, а Дня защитников и защитниц Украины, который отмечается с 2014 года, с 14 на 1 октября.

Изменения связаны с тем, что раскольническая Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. В пояснительной записке отмечалось, что перенос дат праздников необходим для отказа страны «от российского наследия».