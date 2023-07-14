На Украине приняли закон о переносе Рождества
Верховная рада Украины приняла закон о переносе Рождества с 7 января на 24 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.
Законопроект на рассмотрение рады внес президент Украины Владимир Зеленский 28 июня. Документ также предполагает перенос Дня украинской государственности с 28 на 15 июля, а Дня защитников и защитниц Украины, который отмечается с 2014 года, с 14 на 1 октября.
Изменения связаны с тем, что раскольническая Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. В пояснительной записке отмечалось, что перенос дат праздников необходим для отказа страны «от российского наследия».
Напомним, что ПЦУ была образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Ее сформировали в 2018 году по указу президента Петра Порошенко как противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ей "томос об автокефалии", однако большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.