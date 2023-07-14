Участники саммита НАТО в Вильнюсе до последнего момента не планировали включать в итоговое коммюнике упоминание о приглашении Украины в альянс, оно появилось менее чем за 48 часов до начала встречи. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Дискуссии длились месяцы, я вам хочу сказать, что по состоянию на воскресенье, то есть за 48 часов до начала саммита, в тексте коммюнике вообще не должно было быть ни одного упоминания приглашения для Украины", - сказал министр.

"За 48 часов благодаря очень интенсивному и прагматичному аргументированному общению с партнерами, прежде всего с США и Германией, нам удалось их "подвинуть". И они согласились, что слово "приглашение" может или должно быть в тексте. Но в конце концов там оно появилось в той формулировке, которую мы видим", - пояснил он.

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. На встрече генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было решено не требовать выполнения Плана действий для членства в НАТО, была утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву и было одобрено создание Совета Украина - НАТО. Вместе с тем в оглашенном Столтенбергом итоговом заявлении говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине лишь "когда все условия будут выполнены", после достижения согласия между союзниками. При этом сроки не были названы. Это вызвало негативную реакцию Киева. Президент Владимир Зеленский назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие временных рамок для приглашения и членства страны в НАТО. А Кулеба заявил, что не понимает, о каких условиях может идти речь, и отметил, что путь в НАТО для Украины после саммита стал короче, но не стал быстрее.