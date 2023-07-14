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Польша прокомментировала закрытие в России диппредставительства

Польша будет давать симметричный ответ на закрытие Россией польских дипломатических представительств. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава правительства республики Матеуш Моравецкий.

Польша прокомментировала закрытие в России диппредставительства
© globallookpress.com

«Если окончательно дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши дипломатические площадки, то мы со своей стороны будем отвечать симметрично», — сказал он во время пресс-конференции.

Моравецкий подчеркнул, что Варшава поддерживает постоянный контакт с польскими дипломатами, которые работают в России и помогают живущим на ее территории гражданам Польши.

Напомним, что ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть консульское агентство Польши в Смоленске. В правительстве пояснили, что такой шаг был принят, как ответная мера на антироссийские действия Варшавы. В частности, речь идет об изъятии дипломатической недвижимости и сокращении численности дипломатического присутствия РФ в Польше. Мера позволила восстановить паритет консульских учреждений двух стран.

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