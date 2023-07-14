Польша прокомментировала закрытие в России диппредставительства
Польша будет давать симметричный ответ на закрытие Россией польских дипломатических представительств. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава правительства республики Матеуш Моравецкий.
«Если окончательно дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши дипломатические площадки, то мы со своей стороны будем отвечать симметрично», — сказал он во время пресс-конференции.
Моравецкий подчеркнул, что Варшава поддерживает постоянный контакт с польскими дипломатами, которые работают в России и помогают живущим на ее территории гражданам Польши.
Напомним, что ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть консульское агентство Польши в Смоленске. В правительстве пояснили, что такой шаг был принят, как ответная мера на антироссийские действия Варшавы. В частности, речь идет об изъятии дипломатической недвижимости и сокращении численности дипломатического присутствия РФ в Польше. Мера позволила восстановить паритет консульских учреждений двух стран.