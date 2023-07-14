Обзор иноСМИ: почему Украине не стать Израилем и планирует ли Эрдоган отвернуться от РФ

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Эксперт: Эрдоган не планирует отдаляться от России

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган превратил вопрос о членстве Швеции в НАТО в возможность начать новую эру в отношениях Анкары и Запада. Позитивная атмосфера на Вильнюсском саммите, двусторонние встречи Эрдогана и благодарность Джо Байдена и других лидеров НАТО турецкому президенту за уступки по Швеции сблизили Анкару с Западом, многие эксперты даже заявили, что Турция отдаляется от России и разворачивается в сторону Запада.

Однако переход к оживлению отношений с США и ЕС не следует рассматривать как намерение отдалиться от России, заявил турецкий политолог Бурханеттин Дуран в своей статье для Sabah. По его мнению, новая эра в отношениях с Западом не будет реализовываться в ущерб отношениям с Россией. Турция не намерена отказываться от своей роли посредника между Украиной и Россией. Следует ожидать, что Эрдоган предпримет шаги для укрепления турецко-российских отношений во время предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным, считает эксперт. Дипломатия - это мир, в котором участвует множество действующих лиц . Она живет в рамках текущих условий, разработок, интересов и возможностей, подчеркнул Дуран.

Bild раскрыла детали обороны НАТО на случай конфликта с Россией

Запад готовится к атаке со стороны России - впервые со времен холодной войны был принят план обороны на случай конфликта с Москвой, пишет немецкий таблоид Bild. Германия играет ключевую роль в масштабном военном плане (4400 страниц).

План предусматривает, что главнокомандующий силами НАТО будет иметь право принимать часть решений самостоятельно, без согласования с альянсом. При этом некоторые страны НАТО будут брать на себя защиту государств восточного крыла. К примеру, обязанностью Германии станет защищать Литву, Великобритания будет отвечать за Эстонию, Канада - за Латвию. Германия будет играть роль одного из основных логистических узлов альянса. Для этого в немецком Висбадене откроется второй штаб сухопутных сил НАТО. Также план увеличивает запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем и предполагает усиление защиты трубопроводов, критической инфраструктуры НАТО, подразделений с тяжелыми вооружениями и систем ПВО.

Почему израильская модель не сработает для Украины

По версии многих экспертов и СМИ, гарантии безопасности для Украины будут похожи на оборонные обязательства США перед Израилем (вооружать страну в случае любой возможной угрозы). Однако американский эксперт по международной политике Элиот Коэн считает, что израильская модель не сработает для Украины. В своей статье для The Atlantic он заявил, что в случае с Израилем американская поддержка сработала в сочетании с военным потенциалом страны, в то время как Украина не обладает сопоставимым с израильским демографическим и экономическим превосходством.

Коэн отметил, что именно из этих двух факторов складывается военное преимущество. Эксперт подчеркнул, что за время боевых действий Украина стала банкротом, а от четверти до трети ее населения были перемещены, к тому же в стране падает рождаемость. На фоне огромных ресурсов России израильская модель для Украины становится нежизнеспособной, считает автор.

Twitter поделится доходами от рекламы с популярными пользователями

В Twitter начали платить популярным блогерам долю дохода от рекламы, которую соцсеть показала пользователям, пришедшим в комментарии к их постам. TechCrunch отмечает, что заработать могут блогеры, оформившие подписку Twitter Blue и собирающие более пяти миллионов просмотров твитов каждый месяц в течение последних трех месяцев.

По словам владельца соцсети Илона Маска, первый раунд выплат авторам составит пять миллионов долларов. Журналист и писатель Брайан Крассенштейн, у которого около 750 тысяч подписчиков, утверждает, что Twitter заплатил ему 24 305 долларов, а политический обозреватель Бенни Джонсон (1,7 миллиона подписчиков) рассказал о заработке в 9 546 долларов.

Сына Байдена обвинили в помощи с визой украинскому бизнесмену

Сын президента США Хантер Байден и его деловые партнеры пытались помочь основателю украинской энергетической компании Burisma Николаю Злочевскому с оформлением американской визы,

сообщает Daily Caller. По данным издания, произошло это вскоре после того, как Байден-младший стал членом правления Burisma.