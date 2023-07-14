На Украине заявили об отсутствии у них друзей в Белоруссии

Украина продолжит укреплять границу с Белоруссией, там будут установлены дополнительные минные поля и противотанковые рвы. Об этом Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Генерал заявил, что ему была поставлена задача «сделать пограничную полосу непроходимой», и объяснил это отсутствием у Украины друзей в Белоруссии.

По словам Наева, за последнюю декаду месяца вдоль границы с Белоруссией было установлено 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тысячи мин. Вдоль границы оборудовано около 5 тысяч метров траншей и 6,5 тысячи метров противотанковых рвов. Сооружено 80 огневых позиций для тяжелой техники.

«Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде нам еще долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет», — заявил Наев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в отправке белорусских военных на Украину.