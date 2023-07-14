Приглашение Зеленского на саммит ЕС-СЕЛАК привело к скандалу

«За четыре дня [17-18 июля] до старта саммит между Европейским союзом и Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) так и не смог согласовать совместную декларацию, несмотря на то что уже известно, что она будет «очень краткой», — говорится в тексте.