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Euractiv: немецкие ультраправые добиваются "контролируемого роспуска" ЕС

Крайне правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) собирается построить свою предвыборную кампанию на будущих европейских выборах на идее о контролируемом роспуске Евросоюза, пишет Euractiv. Как заявил порталу лидер политической силы Тино Хрупалла, объединение должно быть только экономической зоной.

В Германии задумались о роспуске Евросоюза
© globallookpress.com

«Мы требуем перезагрузки для Европы, чтобы мы могли использовать потенциал национальных государств и восстановить мост на восток. ЕС — это только экономическая зона, и она должна оставаться таковой», — пояснил глава АдГ.

Он также добавил, что в настоящее время ЕС присваивает национальные компетенции, не будучи в состоянии заменить национальное государство. Хрупалла подчеркнул, что санкции против России являются ярким примером нелегитимности блока, поскольку они не в интересах граждан и привели к росту инфляции и рецессии.

«[ЕС надо заменить на] новое европейское экономическое сообщество, основанное на интересах, лигой европейских наций <…> Перспективы [для реализации предложения] хорошие, поскольку глобальная тенденция складывается в нашу пользу», — заключил Хрупалла.

Ранее Грецию, Италию и Польшу назвали наиболее вероятными кандидатами на выход из ЕС.

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