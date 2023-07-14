В Германии задумались о роспуске Евросоюза

Крайне правая немецкая партия «Альтернатива для Германии » (АдГ) собирается построить свою предвыборную кампанию на будущих европейских выборах на идее о контролируемом роспуске Евросоюза , пишет Euractiv. Как заявил порталу лидер политической силы Тино Хрупалла, объединение должно быть только экономической зоной.

«Мы требуем перезагрузки для Европы, чтобы мы могли использовать потенциал национальных государств и восстановить мост на восток. ЕС — это только экономическая зона, и она должна оставаться таковой», — пояснил глава АдГ.

Он также добавил, что в настоящее время ЕС присваивает национальные компетенции, не будучи в состоянии заменить национальное государство. Хрупалла подчеркнул, что санкции против России являются ярким примером нелегитимности блока, поскольку они не в интересах граждан и привели к росту инфляции и рецессии.