Страны ЕС рискуют потерять единство в обороне

FT: в Европе растет раздробленность в обороне из-за национальных интересов стран ЕС
В Европе растет раздробленность в обороне из-за национальных интересов стран Европейского союза — участники объединения стремятся нарастить собственные вооруженные силы в ущерб безопасности объединения, сообщает газета Financial Times со ссылкой на исполнительного директора авиапроизводителя Airbus Defence and Space Майкла Шолхорна.
«Это стратегически неправильно для Европы, потому что у нас не будет необходимого потенциала, мы будем распылять деньги по слишком большому количеству систем», — считает Шолхорн.
Он указывает, что несмотря на некоторые успехи в запуске производства боеприпасов, в Европе возобладает «политическая воодушевляющая болтовня», и стремления сделать шаги в общеевропейской обороне, а не конкретные действия.
До этого СМИ узнали, что закон ЕС по боеприпасам для Киева может навредить разработкам оружия.
Ранее СМИ сообщили о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.