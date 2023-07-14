На Украине пообещали засадить Крым марихуаной после «деоккупации»

Власти Украины планируют выращивать в Крыму медицинскую марихуану после того, как «деоккупируют» регион. Об этом заявила официальный представитель президента страны на полуострове Тамила Ташева. Об этом пишет издание «Страна.ua».

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По ее словам, идея засадить регион каннабисом еще год назад была заложена в украинскую стратегию экономического восстановления Крыма, разработанную к саммиту так называемой «Крымской платформы».

Представитель Владимира Зеленского пообещала фермерам оказать «содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту его в другие страны, где это вещество легализовано».

13 июля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны, за это решение проголосовали 268 депутатов.