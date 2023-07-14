В ЕК сообщили, что помощь ЕС Украине в €50 млрд будет состоять на две трети из кредитов

Фонд помощи Украине в €50 млрд, который ЕС готовит на период с 2024 по 2027 год, будет состоять почти на две трети из кредитов. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Брюсселе. В пересчете на год объем бюджетной помощи ЕС Киеву составит €12,5 млрд, что в полтора раза меньше программы нынешнего года, составляющей €18 млрд.