Борис Джонсон не смог предоставить свой WhatsApp для расследования

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог предоставить доступ к своему WhatsApp для коронавирусного расследования, так как забыл пароль к старому iPhone. Об этом сообщает The Times.

По данным газеты, политик заявил, что не может со «100-процентной уверенностью» вспомнить код доступа к устройству, которым он перестал пользоваться в мае 2021 года.

Есть опасения, что iPhone автоматически отключится и его содержимое будет стерто, если будет введен неправильный код, отмечает The Times.

В рамках коронавирусного расследования в Британии были запрошены переписки Джонсона в WhatsApp. Правительству дали время до 16:00 10 июля, чтобы передать все материалы следствию. Но большая часть переписок оказалась на старом, в настоящее время недоступном мобильном телефоне экс-премьера.

Телефон был выключен и «надежно заперт» с мая 2021 года. Сейчас iPhone находится у адвокатов Джонсона, а бывший премьер-министр обратился к экспертам по безопасности правительства с просьбой помочь получить доступ к содержимому устройства. Представитель Джонсона подчеркнул, что политик активно сотрудничает со следствием.

Джонсон объявил о решении уйти в отставку в июле 2022 года. Этому предшествовал патигейт - скандал из-за участия премьера в вечеринках во время карантина.

Одна из таких вечеринок состоялась 15 мая 2020 года после пресс-конференции Джонсона. В этот момент в стране действовали строгие ограничения. Премьер сказал подчиненным, что они успешно боролись с коронавирусом и заслужили немного выпить. Сначала представители Джонсона это опровергали, утверждая, что сотрудники Даунинг-стрит всего лишь работали в саду. Однако газета The Guardian опубликовала фотографию, на которой Джонсон запечатлен в этот день на «посиделках с вином и сыром» в саду.

В январе 2022 года был опубликован «Доклад Сью Грей», посвященный коронавирусным вечеринкам Джонсона. В докладе упоминается 16 таких вечеринок, в том числе день рождения Джонсона, который он отмечал на Даунинг-стрит 19 июня 2020 года, во время общенационального локдауна.