Стало известно число одесситов, отказавшихся поддержать вступление Украины в НАТО

Часть жителей Одессы, Харькова, Днепра, Николаева и Запорожья выступают против вступления Украины в НАТО. Об этом со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической группой «Рейтинг», пишет Sputnik Беларусь.

Издание отметило, что опрос был проведен по заказу американской некоммерческой организации IRI при финансовой поддержке USAID в 21 городе, находящемся под контролем Украины (в том числе в российском Запорожье). Участниками исследования стали 16,8 тыс. человек старше 18 лет.

47% респондентов в Одессе высказались против вступления Украины в НАТО. Аналогичным образом поступили 38% харьковчан, 31% днепрян, а также по 28% николаевцев и запорожцев. При этом идея присоединения к Североатлантическому альянсу нашла максимальную поддержку на западе страны. Так, во Львове «за» нее проголосовали 92% опрошенных.

Также интересным результатом исследования стало то, что большинство жителей юго-западных городов Украины разговаривают дома на русском языке. В этом признались 61% опрошенных в Николаеве, 66% в Днепре, 67% в Запорожье, 78% в Харькове и 80% в Одессе. Также на русском языке дома говорят 38% респондентов в Киеве и 41% в Чернигове.

Интересные данные исследователи получили, попросив участников исследования ответить на вопрос, собираются ли те вступить в ВСУ и оказывать сопротивление российским войскам. Среди желающих взять в руки оружие (14-17%) большая часть живет в западных городах Украины, которых боевые действия коснулись меньше. А вот в Харькове желают вступить в ВСУ в случае обострения военной обстановки всего 6%, в Одессе, Чернигове и Запорожье – 8%, в Николаеве – 9%.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что операция ведется для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В марте 2022 года Россия провела несколько раундов мирных переговоров с Украиной. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Но, по инициативе украинской стороны, переговоры были прекращены.