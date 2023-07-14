Рамапоса анонсировал участие всех лидеров БРИКС на саммите в ЮАР

Предстоящий саммит БРИКС в ЮАР пройдет в очном формате, в нем будут участвовать президенты всех пяти стран-членов организации. Как сообщает радиостанция Eyewitness News, об этом заявил глава ЮАР Сирил Рамапоса в ходе заседания Делового совета БРИКС на фоне спекуляций о том, приедет ли президент России Владимир Путин на саммит.

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Он опроверг слухи о том, что саммит будет проходить онлайн, подчеркнув, что «все будет лицом к лицу».

«Будет несколько глав государств. Что важно, главы пяти стран-членов БРИКС будут участвовать в форуме», — добавил Рамапоса.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь главы государства подчеркивал, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что решения суда не имеют для России никакого значения и ордера на арест юридически ничтожны.