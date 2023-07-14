Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский кризис может завершиться, как только этого захотят США, так как у Киева нет ни денег, ни суверенитета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радио Kossuth.

«Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят - это вопрос, над которым думает весь мир», - отметил политик.

По его мнению, Украина «в действительности потеряла суверенитет», так как у нее нет денег, военной промышленности и собственных мощностей для производства техники и вооружений.

Ранее Орбан уже заявлял, что Украина откажется от конфликта с Россией, если так решит Запад

По словам Орбана, значение имеют не заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева получить контроль над территориями, «а то, что хотят делать американцы».