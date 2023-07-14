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Орбан: конфликт на Украине закончится, как только захотят США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский кризис может завершиться, как только этого захотят США, так как у Киева нет ни денег, ни суверенитета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радио Kossuth.

«Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят - это вопрос, над которым думает весь мир», - отметил политик.

По его мнению, Украина «в действительности потеряла суверенитет», так как у нее нет денег, военной промышленности и собственных мощностей для производства техники и вооружений.

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По словам Орбана, значение имеют не заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева получить контроль над территориями, «а то, что хотят делать американцы».

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По его мнению, если Украина будет продолжать конфликт, она потеряет огромное количество жизней, ресурсов и столкнется с «невообразимыми разрушениями», так как «у украинцев солдаты закончатся раньше, чем у русских, и это будет решающим фактором». Единственным выходом из ситуации он называл немедленное перемирие.

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