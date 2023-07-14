Венгрия назвала условие для окончания конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условие для окончания конфликта на Украине, его слова приводит Ripost.

По его словам, военный конфликт закончится сразу, когда этого захотят США. При этом он отметил, что весь мир не понимает поведение Вашингтона и ждет ответа.

Политик также добавил, что страны «ни на метр не приблизились к миру», так как Киев получает все больше и больше оружия. По его мнению, Украина потеряла суверенитет, поскольку почти все получает от Запада.