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Венгрия назвала условие для окончания конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условие для окончания конфликта на Украине, его слова приводит Ripost.

Венгрия назвала условие для окончания конфликта на Украине
© globallookpress.com

По его словам, военный конфликт закончится сразу, когда этого захотят США. При этом он отметил, что весь мир не понимает поведение Вашингтона и ждет ответа.

Политик также добавил, что страны «ни на метр не приблизились к миру», так как Киев получает все больше и больше оружия. По его мнению, Украина потеряла суверенитет, поскольку почти все получает от Запада.

При этом Орбан отметил, что если США хотят мира, то переговоры могут начаться хоть завтра.

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