В Польше назвали саммит НАТО уроком для Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому преподали урок политического реализма на саммите НАТО в Вильнюсе, продемонстрировав ему незаинтересованность Запада в членстве республики в альянсе. Такое мнение выразил обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа.

По его словам, украинский лидер «получил по носу» от американского коллеги Джо Байдена, когда тот заявил о нежелании НАТО принимать в альянс страну, на территории которой идет конфликт. Журналист подчеркнул, что на саммите не была принята декларация о приглашении Киева в НАТО, хотя это и было главным требованием украинской стороны. Такой итог мероприятия, отметил он, можно считать проигрышем Зеленского.

Киеву необходимо приготовиться к тяжелым временам, поскольку он не только получил отказ во вступлении в альянс, но и вынужден сражаться с Россией, которая намерена продолжать спецоперацию до достижения всех поставленных целей, пишет Хработа. В сложившейся ситуации, по его мнению, Зеленскому придется пойти на компромисс и пожертвовать частью территорий.

Ранее Байден заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не имеет значения при наличии гарантий безопасности со стороны западных союзников.