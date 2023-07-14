Лукашенко объяснил, что мешает сотрудничеству французов и белорусов

Искусственные препятствия, создаваемые европейской политической конъюнктурой, мешают народам Белоруссии и Франции дружить и сотрудничать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Ранее он поздравил народ Французской Республики с национальным праздником — Днем взятия Бастилии, который отмечают 14 июля.

Лукашенко рассказал, что народы Белоруссии и Франции близки друг другу благодаря многочисленным событиям прошлого, схожим ценностям и чертам национального характера. Они стремятся развивать человеческие контакты, дружбу и заводить деловые отношения.