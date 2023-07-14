Лукашенко объяснил, что мешает сотрудничеству французов и белорусов
Искусственные препятствия, создаваемые европейской политической конъюнктурой, мешают народам Белоруссии и Франции дружить и сотрудничать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
Ранее он поздравил народ Французской Республики с национальным праздником — Днем взятия Бастилии, который отмечают 14 июля.
Лукашенко рассказал, что народы Белоруссии и Франции близки друг другу благодаря многочисленным событиям прошлого, схожим ценностям и чертам национального характера. Они стремятся развивать человеческие контакты, дружбу и заводить деловые отношения.
В то же время лидер белорусского государства посетовал, что сегодня искреннее желание жителей Франции и Белоруссии сотрудничать, познавать культуру и историю друг друга, омрачено несколькими факторами. Основная проблема — это «искусственные запреты и препятствия», диктуемые «европейской политической конъюнктурой», считает Лукашенко.